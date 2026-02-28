Subasta de AHMSA queda desierta y genera decepción

Funcionarios federales manifestaron sorpresa ante la suspensión del proceso de venta, pues existía confianza en que la subasta se concretaría

La suspensión y declaración desierta de la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) provocó decepción y frustración entre trabajadores de la acerera, quienes esperaban que la venta permitiera iniciar el pago de adeudos laborales. Julián Torres Ávalos, presidente de la organización no gubernamental Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, confirmó que el proceso se detuvo por falta de firmas de acreedores garantizados y ausencia de compradores interesados.

El dirigente explicó que trabajadores acudieron a la Ciudad de México con expectativas positivas, confiando en que la subasta permitiría anunciar avances para la recuperación de la empresa y el pago de salarios y prestaciones pendientes. Sin embargo, al conocer que el proceso fue suspendido y declarado desierto, el sentimiento predominante entre los obreros fue de frustración, enojo e impotencia ante la prolongación de la crisis laboral.

Torres Ávalos relató que la resolución fue comunicada directamente por la jueza del proceso concursal durante una reunión sostenida el jueves, cuando los representantes de trabajadores fueron informados de manera verbal y mediante el acuerdo correspondiente. De acuerdo con la explicación judicial, la subasta no pudo concretarse debido a la falta de firmas de acreedores garantizados que debían autorizar la operación para que el proceso avanzara.

El dirigente señaló que la ausencia de dichas firmas provocó que el posible comprador interesado desistiera de participar en el proceso. Según explicó, el inversionista que analizaba adquirir la acerera decidió no continuar al observar que no estaban reunidas las condiciones necesarias para formalizar la operación.

Torres Ávalos indicó que la autoridad judicial determinó otorgar un plazo de 20 días al síndico encargado del concurso mercantil para presentar una nueva propuesta relacionada con la subasta y el procedimiento de venta de la empresa. Durante ese periodo se espera que se replantee el esquema para intentar concretar una nueva convocatoria que permita encontrar compradores.

Trabajadores esperaban avances en pagos y reactivación

El representante laboral expresó que los trabajadores tenían la expectativa de que la subasta permitiera iniciar una nueva etapa para la siderúrgica, con un plan de trabajo definido y un calendario para cubrir los adeudos acumulados. Dijo que la esperanza era que, tras concretarse la venta, se establecieran fechas claras para el pago de salarios, finiquitos y otras obligaciones pendientes.

Explicó que la noticia obligó a los trabajadores a asumir nuevamente un periodo de espera, aunque reconoció que la situación generó un fuerte impacto emocional entre las familias que dependen de la reactivación de la empresa.

“Nos sentimos con mucho coraje y con mucha impotencia porque no esperábamos que ocurriera esto”.

Torres Ávalos señaló que tras conocerse la suspensión de la subasta, representantes laborales sostuvieron una reunión con autoridades federales en la Secretaría del Trabajo, donde recibieron información sobre la postura del gobierno respecto al proceso concursal de la empresa.

Gobierno federal se compromete a impulsar el proceso

Durante el encuentro, explicó, funcionarios federales manifestaron sorpresa ante la suspensión del proceso de venta, pues existía confianza en que la subasta se concretaría conforme al calendario previsto dentro del concurso mercantil.

El dirigente afirmó que el gobierno federal reiteró su compromiso de intervenir para buscar soluciones que permitan concretar la venta de la empresa y garantizar el pago a los trabajadores. Según dijo, las autoridades federales aseguraron que trabajarán activamente para que el procedimiento avance y se logre una salida que permita reactivar la compañía.

Torres Ávalos indicó que, aunque todavía no se conocen los mecanismos que se utilizarán para destrabar el proceso, los representantes del gobierno señalaron que asumirán la responsabilidad de impulsar acciones que faciliten la venta de la acerera.

Crisis prolongada mantiene incertidumbre laboral

El dirigente señaló que, tras la decepción inicial, los trabajadores comenzaron a asimilar el escenario y mantienen la esperanza de que el plazo otorgado al síndico permita reorganizar el procedimiento de venta. Explicó que actualmente los obreros enfrentan una situación económica complicada, debido a la prolongada paralización de operaciones en la empresa.

Indicó que la prioridad de los trabajadores sigue siendo que se concrete la venta de la compañía para que exista una fuente de recursos que permita cubrir los adeudos laborales acumulados durante los últimos años.

Torres Ávalos añadió que los representantes laborales continuarán atentos a los próximos pasos dentro del concurso mercantil, mientras esperan que en las próximas semanas se presenten nuevas propuestas que permitan avanzar hacia una solución definitiva para la acerera y sus trabajadores.