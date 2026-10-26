STUAC prevé recuperar casi 10 mdp con venta de inmuebles

Ramírez Sánchez señaló que el dinero recuperado se distribuirá de manera proporcional entre más de 4 mil trabajadores sindicalizados activos

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (STUAC) prevé recuperar cerca de 10 millones de pesos que fueron adquiridos previamente con cuotas sindicales, informó su secretaria general, Nora Mireya Ramírez Sánchez.

Regularizan propiedades para avanzar con su venta

Explicó que se logró regularizar la situación legal de las propiedades que presentaban problemas en su documentación, lo que permitió el proceso de la venta de los inmuebles, entre los que se encuentra una casa en la colonia Praderas valuada en 1 millón 200 mil pesos.

También están un rancho y dos cabañas en el ejido Cuauhtémoc, valuados en 3 millones de pesos, una casa en la calle de Rafael de Cepeda en el centro de Saltillo, en aproximadamente 3.5 millones de pesos, y un inmueble en Torreón, cuyo valor estimado es de entre 1.8 y 2 millones de pesos.

Distribuirán los recursos entre trabajadores sindicalizados

Ramírez Sánchez señaló que el dinero recuperado se distribuirá de manera proporcional entre más de 4 mil trabajadores sindicalizados activos.

“Somos 4 mil. 700, pero de esos 4 mil 700, voy a excluir a los funcionarios, al rector, al oficial, al tesorero, a los directores, académicos, adminitrativos que aunque estatutariamente ellos contribuyen al sindicato, sus funciones son de confianza”.

El pago se realizará mediante cheques una vez concluidas las operaciones, que se espera sea antes de diciembre.

No descartan acciones legales contra la anterior dirigencia

La líder del STUAC dijo que el objetivo es recuperar los recursos aportados por los trabajadores, pues los inmuebles fueron adquiridos sin la autorización de la base sindical, además de que los sindicalizados se reservan el derecho de presentar acciones legales contra la anterior dirigencia.