Stellantis monta en Ramos Arizpe la producción del motor HEMI TRX

La Planta Motores Norte de Stellantis será la única instalación en el mundo encargada de fabricar el propulsor de alto desempeño que equipará su auto insignia

La industria automotriz de Coahuila sumó un nuevo programa de alcance global con el lanzamiento del motor HEMI TRX, que será fabricado exclusivamente en la Planta Motores Norte de Stellantis, ubicada en Ramos Arizpe, para equipar a la nueva Ram 1500 TRX.

Con esta asignación, la planta de motores localizada en Ramos Arizpe se convierte en la única instalación de Stellantis en el mundo responsable de producir este propulsor, mientras que la camioneta que lo utilizará será ensamblada en el complejo de la compañía ubicado en Derramadero, al sur de Saltillo.

Durante el lanzamiento, Simón Rodríguez Oyervides, Center Manager HEMI, destacó que el nuevo programa representa un reconocimiento a la capacidad técnica desarrollada por los trabajadores y a la especialización alcanzada por la planta en la fabricación de motores de alto desempeño.

El proyecto adquiere especial relevancia para la Región Sureste de Coahuila debido a que el motor será producido en Ramos Arizpe y la nueva Ram 1500 TRX será ensamblada en Derramadero, concentrando en esta zona dos procesos fundamentales de un programa automotriz de alcance internacional.

La fabricación del HEMI TRX involucra a personal especializado en áreas de ensamble, capacitación, dinamómetro, manufactura y gestión de calidad, encargado de las diferentes etapas de producción y validación del nuevo propulsor.

Como parte del lanzamiento, José Pagano, Manufacturing Vice President Powertrain, reconoció el trabajo de los colaboradores involucrados y destacó la experiencia y conocimiento técnico del personal encargado de llevar a producción el nuevo motor.

La asignación representa además un nuevo impulso para el clúster automotriz de la Región Sureste de Coahuila, al mantener procesos especializados y de alto valor agregado que requieren mano de obra calificada y una cadena de proveedores vinculada con la producción de motores y vehículos.

Con el arranque del programa, Ramos Arizpe concentrará la producción mundial del motor HEMI TRX, mientras que Derramadero tendrá a su cargo el ensamble de la nueva Ram 1500 TRX que será impulsada por este propulsor.