Stellantis cierra el año estable y con crecimiento en Saltillo

La planta de Saltillo mantiene producción de RAM, genera empleos y asegura estabilidad, con planes de expansión y futuros vehículos eléctricos

La compañía automotriz Stellantis prevé un cierre de año estable y competitivo para sus operaciones en México, particularmente en su planta de Saltillo, donde se fabrican los modelos RAM. El CEO de la empresa Daniel Guzmán, destacó que, pese al contexto global y los ajustes en los mercados internacionales, la compañía mantiene planes firmes de inversión, generación de empleo y ampliación de su capacidad productiva.

“Es un cierre del año bastante competitivo, pero fuerte. Seguimos trabajando con estabilidad en nuestras plantas, escuchando a la gente y convirtiendo los desafíos en oportunidades”, señaló el directivo.

Sobre los efectos de los aranceles que afectaron temporalmente las exportaciones automotrices, el líder de Stellantis aseguró que la estrategia ha sido adaptarse al entorno económico sin frenar la producción, enfocándose en fortalecer el catálogo de vehículos y mantener la comunicación con las autoridades.

“Convertimos todo en oportunidad, dedicándonos a trabajar y a producir, que es lo que sabemos hacer. Aquí en Saltillo seguimos estables”, afirmó.

El CEO confirmó que la planta de Saltillo mantiene todos sus turnos activos y que, incluso, se generaron nuevos empleos gracias al aumento en la demanda de los modelos RAM.

“A los trabajadores les digo gracias por todo lo que hacen. Aquí no se ha movido nadie; al contrario, hemos generado más empleo. Ya tenemos un turno adicional y seguimos contratando tanto en Saltillo como en Toluca”, agregó.

En cuanto a la posible expansión de operaciones, el ejecutivo explicó que se evalúa la apertura de un segundo turno adicional, lo que dependerá del comportamiento del mercado en los próximos meses.

Respecto a la producción de vehículos eléctricos, señaló que Stellantis mantiene planes a futuro para México, aunque por ahora la prioridad está en atender la demanda de modelos a gasolina y diésel, que continúa siendo alta tanto en el país como en Estados Unidos.

“El mercado sigue fuerte; la gente conoce el producto y sabe cómo fabricarlo con calidad. A medida que cambien las condiciones, estaremos listos para hacer la transición”, puntualizó.

Finalmente, destacó que el mercado mexicano sigue siendo sólido, con ventas que superan el millón y medio de unidades anuales, y aseguró que 2026 será un año de crecimiento, nuevos lanzamientos y consolidación para la marca RAM y Stellantis en Coahuila y México.