Stellantis amplía planta en Saltillo para producir nueva RAM 1500

La extensión de la planta permitirá fabricar RAM 1500 para México, Canadá y el mundo, generando 2 mil empleos y fortaleciendo la industria automotriz local

La automotriz Stellantis puso en marcha la extensión de su planta de ensamble en Saltillo, donde se producirá la nueva RAM 1500 Light Duty destinada a los mercados de México, Canadá y el resto del mundo. Con este proyecto, la compañía consolida su liderazgo en la manufactura automotriz y refuerza la posición de Coahuila como uno de los principales polos industriales del país.

Durante el arranque oficial, Carlos Rivera, gerente de Manufactura de Stellantis México, dio la bienvenida a autoridades, colaboradores e invitados, y destacó que este nuevo complejo representa un paso estratégico para la expansión de la marca y la innovación tecnológica en sus procesos.

“En la planta de Saltillo Heavy Duty estamos lanzando la extensión para producir la RAM 1500, un vehículo que fabricamos hace algunos años y que hoy retomamos con una nueva área que nos permitirá producir para Canadá, México y el resto del mundo”, señaló Rivera.

El gerente explicó que la ampliación inició su construcción en 2024 y fue concluida en tiempo récord, con una superficie total de 166 mil metros cuadrados. La nueva área incluye una zona de carrocerías con 370 robots, una línea de pintura equipada con 92 robots y un sistema adicional para pintar cajas con 36 robots, además de tres líneas principales de ensamble.

Rivera destacó que la planta de Saltillo se convierte en la primera en Norteamérica dentro del grupo Stellantis en realizar el subensamble de asientos, una innovación que fortalece su competitividad regional.

“Somos la primera planta que va a subensamblar asientos para este vehículo, lo que nos coloca a la vanguardia de la manufactura automotriz en la región”, subrayó.

La planta cuenta además con una nueva instalación de tratamiento de aguas residuales, que forma parte del compromiso ambiental y de responsabilidad social de la empresa.

Actualmente, la operación trabaja con un turno de producción, pero se prepara el arranque de un segundo turno, con una capacidad de 40 unidades por hora, lo que permitirá alcanzar una producción anual de hasta 163 mil unidades y la generación de más de 2 mil empleos directos.

“Saltillo y Coahuila son piezas clave dentro del mapa global de Stellantis. Aquí seguimos invirtiendo, innovando y generando oportunidades para nuestros trabajadores y para la industria automotriz de México”, concluyó Carlos Rivera.