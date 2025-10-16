Sorprenden a jóvenes grafiteando autos en Saltillo

Al menos cinco autos fueron vandalizados, aunque no se descarta que el número sea mayor. Los afectados señalaron que los daños fueron cometidos sin motivo

Vecinos de la colonia Jardines Coloniales alertaron a las autoridades tras sorprender a dos jóvenes realizando pintas con grafiti en varios vehículos estacionados.

La rápida intervención de la Policía Municipal, tras recibir reportes en los grupos vecinales de seguridad, permitió detener a los sospechosos poco después del incidente.

El operativo se desplegó en inmediaciones de la Avenida De los Faroles, donde los agentes localizaron a los jóvenes con marcadores permanentes entre sus pertenencias.

De acuerdo con testimonios, al menos cinco autos fueron vandalizados, aunque no se descarta que el número sea mayor. Los afectados señalaron que los daños fueron cometidos sin motivo aparente y a plena luz del día.

Los detenidos, identificados como César “N”, de 25 años, y un adolescente de 17, fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a la población a presentar su denuncia en caso de haber sufrido daños similares y reiteró su compromiso de mantener la vigilancia activa en las colonias de la ciudad.