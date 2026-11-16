El detenido fue identificado como Jorge Alberto “N”, de 55 años, quien quedó bajo custodia de las autoridades municipales

Un hombre de 55 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Saltillo, luego de ser sorprendido descargando cartones de cerveza de un camión sin identificación comercial para trasladarlos a una tienda de abarrotes, sin contar con los permisos correspondientes para la distribución y venta de bebidas alcohólicas.

Detectan descarga de cerveza en el ejido Padre Santos

Los hechos ocurrieron en el ejido Padre Santos, en las inmediaciones del relleno sanitario de Saltillo, cuando agentes asignados al sector poniente realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los policías observaron a un hombre que bajaba cartones de cerveza de un vehículo de carga que no presentaba logotipos ni razón social de alguna empresa distribuidora.

Al aproximarse para verificar la actividad, los oficiales solicitaron información sobre los permisos para comercializar y distribuir bebidas alcohólicas.

Detenido y mercancía quedan a disposición del Ministerio Público

El hombre manifestó que no contaba con la documentación correspondiente, por lo que los elementos municipales procedieron a su detención por la presunta venta clandestina de cerveza.

El detenido fue identificado como Jorge Alberto “N”, de 55 años, quien quedó bajo custodia de las autoridades municipales.

Tanto el hombre como la mercancía asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.