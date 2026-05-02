Sorprende pelícano en lago de la Ciudad Deportiva de Saltillo

El avistamiento fue calificado como una 'visita especial' y una oportunidad poco común para admirar esta especie en la capital coahuilense

La presencia de un pelícano blanco en el lago de la Ciudad Deportiva de Saltillo llamó la atención de visitantes, fotógrafos y ambientalistas, luego de que el Museo de las Aves de México difundiera imágenes del ejemplar y exhortara a la población a respetar su espacio para evitar afectaciones.

A través de redes sociales, el museo calificó el avistamiento como una “visita especial” y una oportunidad poco común para admirar esta especie en la capital coahuilense, al tiempo que pidió a las personas observarlo a distancia, evitar ruidos fuertes y no alimentarlo.

El organismo advirtió que este tipo de aves requiere tranquilidad para permanecer en la zona y encontrar alimento por cuenta propia, por lo que insistió en mantener limpio el entorno y evitar conductas que puedan alterar al ejemplar.

El pelícano blanco es una especie migratoria que suele desplazarse hacia distintas regiones durante determinadas temporadas del año, por lo que su presencia en cuerpos de agua urbanos genera interés entre observadores de aves y especialistas en fauna silvestre.

Las imágenes del ejemplar fueron captadas por el fotógrafo de naturaleza Oscar Daniel González Peña, quien comparte contenido especializado sobre fauna y aves de Coahuila a través de redes sociales bajo la cuenta “danielglz06_nat”.

El Museo de las Aves reiteró el llamado a disfrutar este avistamiento de manera responsable para evitar poner en riesgo al ejemplar y fomentar el respeto hacia la fauna silvestre en espacios urbanos.