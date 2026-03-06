Sorprende a Ramos Arizpe primera lluvia del año con granizo

La precipitación se registró minutos después de que se intensificaran las nubes en la región sureste de Coahuila durante este jueves

La tarde de este jueves se registró en Ramos Arizpe la primera lluvia del año acompañada de caída de granizo, fenómeno que se presentó de manera repentina en distintos sectores del municipio y que forma parte de las condiciones meteorológicas previstas para la entidad.

La precipitación se registró minutos después de que se intensificaran las nubes en la región sureste de Coahuila, generando una tormenta breve que incluyó granizo y ráfagas de viento, lo que sorprendió a automovilistas y habitantes del municipio.

De acuerdo con información de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, estas condiciones están asociadas a la presencia de una línea seca sobre el estado, que al interactuar con otros sistemas atmosféricos provocará cielo medio nublado a nublado, lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversas regiones de Coahuila.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para las próximas horas se esperan chubascos con lluvias de 25 a 50 milímetros, además de rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con posibilidad de formación de torbellinos principalmente en la región noreste del estado.