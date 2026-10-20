Someterá UAdeC su administración a primera evaluación externa

El proceso contempla más de 500 preguntas, alrededor de 250 indicadores y visitas de especialistas externos durante noviembre

Por primera vez en su historia, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) someterá a su Rectoría y a las distintas áreas de la administración central a una evaluación externa de calidad, mediante un proceso que contempla más de 250 indicadores para revisar el funcionamiento administrativo de la institución.

El rector Octavio Pimentel Martínez informó que la universidad tiene como fecha límite el próximo 30 de octubre para integrar y entregar la documentación correspondiente, mientras que durante noviembre se espera la visita de especialistas de otras instituciones de educación superior.

Explicó que la evaluación contempla un cuestionario de más de 500 preguntas relacionadas con los procedimientos y el funcionamiento de las dependencias universitarias, cuya información deberá incorporarse a una plataforma para su posterior revisión.

“Nunca en la universidad se había sometido a una evaluación de este tipo de manera institucional”, destacó el rector.

Revisarán el funcionamiento de la Rectoría y otras dependencias

Pimentel Martínez detalló que el proceso incluirá una revisión presencial de las distintas áreas administrativas, en la que podrían participar más de 20 evaluadores provenientes de otras universidades.

Los especialistas verificarán la información presentada por los funcionarios y revisarán si los procedimientos administrativos cumplen con los estándares establecidos por los organismos evaluadores.

El rector señaló que la intención es acreditar que la administración universitaria cuenta con procesos de calidad que contribuyen al funcionamiento de los programas educativos y a la formación de los estudiantes.

“Buscamos que la universidad se pueda certificar también como una entidad que puede operar su administración con un proceso de calidad”, explicó.

Una vez concluidas las visitas, los evaluadores analizarán los resultados y los presentarán ante los comités correspondientes, que determinarán si la institución reúne las condiciones para obtener la certificación.

Buscan elevar al 70% la matrícula en programas de calidad

Además de la evaluación institucional, la UAdeC mantiene un proceso de acreditación de sus carreras mediante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

Octavio Pimentel recordó que, cuando inició su administración en 2024, aproximadamente el 25 por ciento de la matrícula universitaria cursaba programas educativos reconocidos por su calidad.

Señaló que, con las acreditaciones previstas para noviembre, la institución espera alcanzar una cobertura cercana al 70 por ciento.

Para obtener estos reconocimientos, cada programa educativo debe cumplir alrededor de 110 indicadores relacionados con la actualización de planes de estudio, preparación docente, infraestructura, vinculación con empleadores y opiniones de estudiantes y egresados.

Las acreditaciones pueden otorgarse por periodos de tres o cinco años, dependiendo de los resultados de las evaluaciones.

UAdeC priorizará actualizar carreras antes que abrir nuevos programas

El rector también adelantó que la universidad concentrará sus esfuerzos en consolidar y actualizar las carreras existentes, en lugar de incrementar su oferta educativa sin estudios que justifiquen la demanda estudiantil.

Explicó que la apertura de nuevas licenciaturas requiere estudios de pertinencia que permitan determinar si existe interés suficiente entre los aspirantes y si los programas responden a las necesidades del entorno profesional.

Como ejemplo, mencionó el caso de la Facultad de Sistemas, donde una carrera del área de electrónica entró en proceso de cierre tras una revisión de pertinencia académica.

El programa dejó de admitir nuevos estudiantes y concluirá sus actividades cuando egrese la última generación, mientras que la universidad incorporó una nueva oferta relacionada con robótica e inteligencia artificial.

Pimentel Martínez sostuvo que la actualización de las carreras y la evaluación de la administración forman parte de una misma estrategia para mejorar la calidad educativa y garantizar el aprovechamiento de los recursos públicos destinados a la universidad.