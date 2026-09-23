Somete con machete a empleada y roba negocio en Ramos Arizpe

Un hombre armado con machete sometió a una empleada, la encerró en el baño y saqueó un negocio en la colonia Jardines de Analco, Ramos Arizpe

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Un hombre armado con un machete sometió a una empleada, la obligó a permanecer dentro del baño y posteriormente saqueó un negocio ubicado en la colonia Jardines de Analco, en Ramos Arizpe.

El asalto ocurrió entre las 6:00 y 7:00 de la mañana, cuando el sujeto ingresó al establecimiento y habría amenazado a la trabajadora con el arma blanca.

Después de inmovilizarla y mantenerla dentro del baño, el presunto responsable aprovechó para apoderarse del dinero disponible en la caja registradora y de diversas cajetillas de cigarros, para posteriormente escapar del lugar.

La trabajadora no presentó lesiones físicas, aunque sufrió una fuerte impresión por lo ocurrido.

Los propietarios del establecimiento presentaron la denuncia correspondiente y entregaron a las autoridades los videos captados por las cámaras de seguridad, con la intención de aportar elementos para identificar al responsable.

También decidieron difundir las imágenes para alertar a comerciantes y vecinos de la zona ante la posibilidad de que el mismo sujeto pudiera estar relacionado con otros robos.

Las autoridades deberán determinar si existen coincidencias con otros hechos delictivos registrados en sectores del poniente de Ramos Arizpe.