Con el sorteo de este domingo concluye el proceso de registro correspondiente a 2026, mientras que los participantes deberán continuar con los trámites

De los mil 940 jóvenes registrados este año para tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional en Saltillo, únicamente se contemplaron 19 bolas negras en el sorteo realizado este domingo en el Biblioparque Norte, por lo que la gran mayoría deberá cumplir con el adiestramiento militar durante 2027.

Alrededor de mil jóvenes de la clase 2008 y remisos acudieron a las instalaciones del parque con su cartilla militar para participar en el procedimiento, mediante el cual se determina quiénes deberán prestar servicio y quiénes quedarán a disponibilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Claudio Francisco Ollervides Esqueda, director de la Junta Municipal de Reclutamiento de Saltillo, informó que durante este año se registraron mil 940 conscriptos, entre jóvenes que cumplen 18 años y personas de generaciones anteriores que tenían pendiente realizar el trámite.

Explicó que solamente se contemplaron 19 bolas negras, correspondientes a quienes no tendrán que acudir al adiestramiento presencial, mientras que los jóvenes que obtengan bola blanca deberán cumplir con las actividades programadas por el Ejército Mexicano.

Cambia el Servicio Militar Nacional para 2027

Una de las principales modificaciones anunciadas para el próximo año será la división del adiestramiento en dos grupos semestrales, denominados escalones, conforme a las nuevas disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El primer grupo realizará su servicio de enero a junio, mientras que el segundo lo hará de julio a diciembre, en lugar de concentrar a todos los participantes en un mismo periodo anual.

Las actividades se desarrollarán los sábados, de las 8:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde, bajo la organización de las autoridades militares encargadas del adiestramiento.

El funcionario municipal explicó que este esquema permitirá distribuir a los jóvenes en dos periodos diferentes para cumplir con las actividades correspondientes al Servicio Militar Nacional.

Próximo registro será para la clase 2009

Con el sorteo de este domingo concluye el proceso de registro correspondiente a 2026, mientras que los participantes deberán continuar con los trámites para obtener la liberación de su cartilla militar durante el próximo año.

Para 2027, la Junta Municipal de Reclutamiento convocará a los jóvenes nacidos en 2009, así como a los remisos que todavía no hayan realizado el procedimiento y que no sean mayores de 39 años.

Ollervides Esqueda recordó que las mujeres también pueden incorporarse al Servicio Militar Nacional, aunque su participación continúa siendo voluntaria.

Las interesadas deberán acudir directamente al 69 Batallón de Infantería o a la Sexta Zona Militar para solicitar información sobre su incorporación al adiestramiento.

El sorteo se desarrolló en coordinación con autoridades militares y municipales, como parte del procedimiento anual para definir la modalidad de cumplimiento del Servicio Militar Nacional entre los jóvenes de Saltillo.