Solidaridad impulsa negocio de argentina radicada en Saltillo

La historia de María Teresa, una mujer de origen argentino que desde hace años hizo de Saltillo su hogar, comenzó a generar una ola de solidaridad entre la ciudadanía luego de que, a través de Info 7 Coahuila, diera a conocer que su principal deseo no es recibir dinero, sino apoyo en especie para reactivar su pequeño negocio de empanadas y repostería argentina.
Comienzan las muestras de solidaridad
Tras la publicación de su caso, comenzaron a aparecer las primeras muestras de apoyo. Una persona decidió donar un refrigerador para fortalecer su emprendimiento y, posteriormente, otro ciudadano se sumó a la causa con la entrega de una estufa completamente nueva, la cual será puesta a disposición de María Teresa este mismo día.
Con estas acciones, poco a poco comienza a cambiar el panorama para esta mujer, quien ha reiterado su intención de seguir trabajando y salir adelante con su propio esfuerzo.
La solidaridad de los saltillenses le permitirá contar con las herramientas necesarias para retomar su actividad productiva y continuar ofreciendo los tradicionales sabores argentinos que han conquistado a sus clientes en Saltillo.