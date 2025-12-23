Info 7 Logo
Solicitan rehabilitación de plaza pública en Saltillo 2000

Por: Christyan Estrada

22 Diciembre 2025, 15:29

Vecinos advierten que el avanzado deterioro de las canchas deportivas y áreas de juegos representa un riesgo para niñas, niños y jóvenes que aún acuden al lugar

Habitantes de la colonia Saltillo 2000 solicitaron al Ayuntamiento la rehabilitación urgente de la plaza pública ubicada sobre la calle Albaricoque y Ciruelos, entre Mora y Júpiter, al advertir que el avanzado deterioro de las canchas deportivas y áreas de juegos representa un riesgo para niñas, niños y jóvenes que aún acuden al lugar.

Deterioro visible en canchas y juegos infantiles

En un recorrido realizado por las cámaras de INFO7 Coahuila, se pudo apreciar que el pasto sintético de la cancha de futbol se encuentra roto y levantado, con amplias zonas desprendidas que dejan expuesta la base, mientras que las porterías y mallas presentan daños.

En el área infantil, los columpios y juegos metálicos muestran desgaste, cadenas oxidadas y piezas faltantes, además de bancas y estructuras con pintura deteriorada y superficies irregulares.

Vecinos piden intervención integral

Los vecinos señalaron que, pese a las condiciones actuales, la plaza sigue siendo uno de los pocos espacios de convivencia y deporte del sector, por lo que pidieron la rehabilitación del pasto sintético, reparación de porterías, sustitución de juegos infantiles, nivelación del terreno, iluminación funcional y limpieza general, a fin de prevenir accidentes y recuperar el espacio público.

Llamado a autoridades municipales

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales para programar una intervención integral y establecer un esquema de mantenimiento periódico, subrayando que la rehabilitación de la plaza contribuiría a la seguridad, la activación física y la cohesión social en la colonia Saltillo 2000.

