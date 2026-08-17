Sofocan incendio en obra sobre el bulevar Fundadores

Comerciantes señalaron que las llamas pudieron ser provocadas por personas que ingresan a la construcción para pernoctar.

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron y controlaron un incendio registrado la mañana de este viernes en un colector pluvial en construcción sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la colonia Loma Linda.

Alrededor de las 6:30 de la mañana se recibió el reporte de una columna de humo proveniente de la lateral de la vialidad, a un costado del puente vehicular.

Bomberos de la estación de la colonia Morelos acudieron al sitio y controlaron las llamas, que consumieron tres tubos de plástico destinados a la instalación del drenaje pluvial.

El fuego también causó daños en parte del muro y el barandal del paso superior. Comerciantes de la zona señalaron que el incendio pudo haber sido provocado por personas que ingresan a la obra para descansar o pasar la noche.

Elementos de la Policía Municipal cerraron uno de los carriles mientras trabajaban los cuerpos de emergencia. Una vez controlada la situación y descartado cualquier riesgo, la circulación fue restablecida.