Sofocan fuego en parte inferior de automóvil en Saltillo

El conductor Miguel Ángel Cordero detuvo su marcha de inmediato luego de recibir el aviso oportuno del chofer de una camioneta.

La advertencia de otro automovilista permitió que Miguel Ángel Cordero detuviera su vehículo antes de que el fuego avanzara, luego de que se registrara un incendio en la parte inferior de la unidad sobre el bulevar Fundadores.

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado, a la altura de la colonia Loma Linda, cuando el conductor viajaba acompañado con dirección a Puebla, ciudad a la que regresaría después de pasar unos días en Saltillo.

Reacción oportuna y control del siniestro

Durante el trayecto, el conductor de una camioneta se acercó para avisarle que su automóvil Peugeot 206 se estaba incendiando por debajo, por lo que decidió orillarse y detenerse de inmediato.

Una vez fuera de circulación, los ocupantes consiguieron extintores y comenzaron a combatir las llamas, con lo que evitaron que el fuego se propagara y ocasionara mayores daños.

Intervención de Bomberos y saldo blanco

Minutos después arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes continuaron con las labores de control y enfriamiento de la unidad para eliminar cualquier posibilidad de que el fuego volviera a encenderse.

De acuerdo con los primeros datos, el incendio pudo haber sido provocado por un cortocircuito, los ocupantes resultaron ilesos y no fue necesario trasladarlos a un hospital.