Sofía Rangel continuará su formación deportiva en Italia

Con apenas 14 años, la joven Sofía Rangel, estudiante de la secundaria Margarita Maza de Juárez, se prepara para emprender una nueva etapa en su vida académica y deportiva, al viajar a Italia para integrarse a un equipo de ciclismo y continuar su preparación rumbo a competencias internacionales. Hija de un exrepresentante olímpico de México, Sofía ha heredado el talento y la disciplina que caracterizan a su familia.

Aunque sus compañeros se preparan para los festejos de fin de curso, Sofía se despide entre lágrimas y emoción, consciente de que el proceso que inicia podría durar al menos un año. Sus padres viven sentimientos encontrados: su madre reconoce que siempre vio en ella un gran potencial, aunque no imaginó que su hija volaría tan pronto, mientras que su padre expresa orgullo y confianza en el esfuerzo que su pequeña emprende en busca de sus sueños.

Antes de partir, Sofía compartió que cuando se siente triste o enojada, canaliza sus emociones pedaleando, y hoy, esa energía la impulsa a dar el siguiente paso en su carrera. Sus maestros y compañeros la consideran un ejemplo de perseverancia y enfoque positivo, recordando que detrás de cada logro juvenil hay también el compromiso y el apoyo incondicional de la familia.