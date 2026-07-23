Socavón pone en riesgo viviendas en ejido Zaragoza de Torreón

Un socavón de gran tamaño se abrió la noche del martes, poniendo en riesgo viviendas. Vecinos denuncian que ninguna autoridad ha acudido

Familias del ejido Zaragoza al oriente de Torreón vivieron momentos de angustia al ver que las bardas de sus viviendas habían colapsado y causando un socavón de grandes dimensiones, por lo que tuvieron que salir para ponerse a salvo.

Los hechos se registraron la noche del martes, alrededor de las 21:00 horas, generando alarma entre los habitantes quienes temen que el hundimiento continúe avanzando y afecte sus viviendas.

Las imágenes compartidas por vecinos evidencian la magnitud del hundimiento del terreno, que dejó parte de los patios prácticamente sin soporte y elevó el riesgo para las familias que viven en el sector.

En este lugar se desarrolla la construcción del Colector Zaragoza, una obra que, de acuerdo con los habitantes, ha sido reconstruida en cuatro ocasiones durante los últimos cuatro años. Aunque algunos vecinos consideran que la obra podría estar relacionada con el hundimiento, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado esa posibilidad.

Los vecinos señalaron que, pese a que el socavón se formó desde la noche del martes, ninguna autoridad se ha presentado en el lugar para inspeccionar la zona, ofrecer una explicación o implementar medidas preventivas. Además, afirmaron que la empresa responsable de la obra tampoco ha respondido a sus reportes.

Aunque hasta ahora no se reportan personas lesionadas ni viviendas colapsadas, las familias permanecen en alerta por el riesgo de que el reblandecimiento del suelo agraven el hundimiento y provoquen daños mayores.