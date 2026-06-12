SNTE mantiene diálogo con autoridades sobre salarios y pensiones

Arturo Díaz González, afirmó que el SNTE mantiene vigente una propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE para mejorar las pensiones

Mientras persisten las inquietudes de docentes sobre jubilaciones, pensiones y condiciones laborales, los dirigentes de las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguraron que mantienen negociaciones permanentes con autoridades estatales y federales para impulsar mejoras salariales, cambios al sistema pensionario y ajustes a los procesos de movilidad docente.

Tras una reunión de trabajo con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, los líderes sindicales informaron que uno de los principales acuerdos fue mantener mesas permanentes de diálogo para dar seguimiento a los temas que más preocupan al magisterio coahuilense.

Buscan agilizar pago de incrementos salariales

El secretario general de la Sección 5, Everardo Padrón García, explicó que el sindicato ya concluyó la socialización de la respuesta salarial 2026 entre los trabajadores de la educación y adelantó que se realizan gestiones para que el incremento salarial y el pago retroactivo sean depositados en un plazo menor al registrado en años anteriores.

Asimismo, destacó avances en la revisión de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), al señalar que la organización sindical recuperó participación directa en los procesos de admisión, promoción, cambios de adscripción y asignación de horas, además de lograr que los docentes puedan solicitar cambios de centro de trabajo después de un año, en lugar de esperar periodos más prolongados.

Impulsan reforma para mejorar pensiones del ISSSTE

Por su parte, el secretario general de la Sección 35, Arturo Díaz González, afirmó que el SNTE mantiene vigente una propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE para mejorar las pensiones de quienes cotizan bajo el esquema de cuentas individuales.

Señaló que la iniciativa ya fue presentada en el Senado y cuenta con estudios actuariales y financieros que buscan garantizar jubilaciones más dignas para las futuras generaciones de trabajadores de la educación.

La secretaria general de la Sección 38, Isela Licerio Luevano, informó que también se revisará nuevamente la Ley de Pensiones estatal aprobada en 2022, con el propósito de ampliar la información disponible para los trabajadores y analizar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de retiro de quienes forman parte del sistema pensionario de Coahuila.

Los dirigentes coincidieron en que las demandas relacionadas con salarios, pensiones y condiciones laborales continúan siendo una prioridad para el sindicato y aseguraron que los acuerdos alcanzados con las autoridades permitirán mantener abierta una ruta de negociación permanente en beneficio del magisterio coahuilense.