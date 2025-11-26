Síndico urge autorizar subasta de Altos Hornos para enero de 2026

Detalló que durante el último año se completó la toma de posesión de activos operativos y administrativos, incluyendo siderúrgica y minas ubicadas en Monclova

Altos Hornos de México acumula pasivos superiores a sesenta y un mil millones de pesos, advirtió Víctor Manuel Aguilera Gómez ante senadores durante su comparecencia en la Comisión de Vigilancia. También anunció que hay ocho grupos de inversionistas como posibles postores y dijo que su perspectiva es que la convocatoria la libere el Juzgado de Concursos Mercantiles en una o dos semanas.

Precisó que veintidós mil millones de la deuda corresponden a acreedores financieros, diecisiete mil millones son adeudos gubernamentales diversos y otros veintidós mil millones pertenecen a trabajadores afectados y proveedores industriales regionales.

Detalló que durante el último año se completó la toma de posesión de activos operativos y administrativos, incluyendo siderúrgica y minas ubicadas en Monclova y zonas productivas relacionadas cercanas.

Precisó que se realizó inventario físico integral, avalúo de unidad productiva esencial y venta parcial de activos no estratégicos para sostener mantenimiento limitado mientras continúa el proceso.

Agregó que las bases de convocatoria para la subasta ya fueron entregadas a la jueza concursal, quien solicitó recalendarizar etapas finales del procedimiento legal correspondiente.

Indicó que la expectativa es obtener autorización entre esta semana o la próxima, lo que permitiría convocar a la subasta durante enero del año próximo dos mil veintiséis.

Señaló la relevancia de obtener anuencia plena de los acreedores garantizados, pues sin esa aprobación no sería viable vender la unidad productiva como conjunto integrado funcionalmente.

Advirtió que, sin acuerdo colectivo, estos acreedores podrían ejercer derechos separatorios y fraccionar activos esenciales, provocando desmembramiento irreversible que impediría reactivación ordenada de las operaciones industriales estratégicas.

Reveló que existen ocho inversionistas interesados, nacionales y extranjeros, quienes deberán acreditar solvencia técnica y financiera antes de presentar ofertas definitivas durante la subasta formal programada.

Recordó que el avalúo estableció valor de mil trescientos veintiséis millones de dólares y fijó referencia mínima del ochenta y cinco por ciento equivalente a mil ciento veintisiete millones.

Aclaró que el mercado determinará el monto final, pues algunos inversionistas consideran alto el avalúo, mientras acreedores señalan que podría ser inferior a expectativas reales.

Advirtió que, aun con venta exitosa, será difícil pagar créditos laborales no preferentes, fiscales, comunes y subordinados debido a la magnitud del pasivo acumulado históricamente.

Riesgos inmediatos para Monclova y regiones productivas

Alertó sobre pérdidas definitivas superiores a diez mil empleos directos y miles indirectos, además de impactos severos en veintiséis mil proveedores vinculados regionalmente industrialmente.

Señaló que retrasar la venta podría prolongar el concurso durante años, afectando principalmente a trabajadores que tardarían más en cobrar y recibirían montos posiblemente menores.

Concluyó que su objetivo central es reactivar la empresa para asegurar pagos laborales preferentes, reducir afectaciones comunitarias y recuperar empleos regionales esenciales para la economía.