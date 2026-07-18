Sindicatura de AHMSA pide verificar listado de trabajadores

El síndico aclaró en la promoción que la solicitud no pretende atribuir responsabilidades anticipadas a ninguna autoridad o persona involucrada

La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) solicitó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles revisar, cotejar y certificar las constancias físicas y electrónicas del listado actualizado de trabajadores y créditos laborales, luego de detectarse la circulación pública de una versión aparentemente incompleta del documento.

Paralelamente, informó a la autoridad judicial que el próximo 20 de julio realizará la entrega material de un montacargas cuya propiedad fue reconocida a la empresa Bravo Montacargas, como parte de las actuaciones derivadas de los procedimientos concursales.

El síndico de ambas empresas, Víctor Manuel Aguilera Gómez, presentó dos promociones ante el órgano jurisdiccional con el propósito de mantener informada a la autoridad sobre diversas diligencias relacionadas con los concursos mercantiles de AHMSA, identificado con el expediente 19/2023, y de MINOSA, bajo el expediente 77/2022.

Entrega de montacargas será el 20 de julio

La primera promoción corresponde exclusivamente al concurso mercantil de AHMSA y responde a un requerimiento formulado por el Juzgado respecto de la entrega material de un montacargas propiedad de la empresa Bravo Montacargas, S.A. de C.V.

En el documento se informó que, debido a las dimensiones del equipo y a la necesidad de utilizar personal capacitado y maquinaria especializada para efectuar su desmontaje y traslado, ambas partes acordaron que la entrega se efectuará el lunes 20 de julio de 2026 a las 12:00 horas.

La diligencia se llevará a cabo en las instalaciones ubicadas sobre la Avenida Puerta 4, sin número, Planta 1, en Monclova, donde permanece resguardado el equipo reclamado por su propietario.

Buscan aclarar inconsistencias en listado laboral

La segunda promoción está relacionada con los concursos mercantiles de AHMSA y MINOSA y solicita al Juzgado revisar el Anexo 2 entregado el pasado 9 de julio de 2026, documento que contiene el listado actualizado de trabajadores y los montos de los créditos laborales que serán considerados dentro del procedimiento.

La Sindicatura explicó que la petición surgió después de conocer que comenzó a circular públicamente una versión aparentemente incompleta del listado, en la cual no aparecen las páginas 148, 234 y 236, correspondientes a distintos rangos de folios.

Por ello, solicitó que el órgano jurisdiccional verifique el número total de páginas y archivos que integran el anexo originalmente presentado, determine si las hojas faltantes forman parte del expediente físico, electrónico o de algún otro soporte documental relacionado con la promoción, además de revisar el estado de su digitalización e incorporación al expediente electrónico.

En caso de confirmarse que dichas páginas fueron recibidas por el Juzgado o permanecen bajo su resguardo, la Sindicatura pidió que se ordene su inmediata digitalización, incorporación y correcta vinculación al expediente electrónico para garantizar que el documento quede íntegro.

Buscan dar certeza a los trabajadores

El síndico aclaró en la promoción que la solicitud no pretende atribuir responsabilidades anticipadas a ninguna autoridad o persona involucrada, sino preservar la integridad del expediente judicial, aclarar el contenido de la documentación presentada y evitar incertidumbre entre los miles de trabajadores acreedores dentro del procedimiento concursal.

La revisión del listado laboral adquiere especial relevancia porque este documento constituye la base para determinar los créditos laborales reconocidos dentro del proceso de venta de los activos de AHMSA y MINOSA, cuya preparación continúa bajo supervisión del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Con ambas promociones, la Sindicatura informó que continúa atendiendo los requerimientos emitidos por la autoridad judicial y realizando las actuaciones necesarias para mantener actualizados los expedientes, fortalecer la certeza jurídica del procedimiento y garantizar la adecuada protección de los derechos de las personas trabajadoras involucradas en ambos concursos mercantiles.