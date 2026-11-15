Sindicato de AHMSA niega falta de recursos en Hércules

La Sindicatura sostiene conversaciones con representantes de Hércules y autoridades para encontrar mecanismos que permitan mantener el suministro de recursos

La falta de recursos económicos de Minera del Norte (MINOSA), empresa que atraviesa un proceso de quiebra, es la causa de las dificultades para mantener el suministro de electricidad y agua potable en Hércules, comunidad minera de Sierra Mojada, aseguró la Sindicatura de AHMSA.

A través de un comunicado, la representación legal de las empresas rechazó que las deficiencias en ambos servicios sean utilizadas como mecanismos de hostigamiento, coacción o presión contra extrabajadores y habitantes de la población. No obstante, reconoció las afectaciones que enfrentan las familias y manifestó que garantizar sus necesidades básicas es una prioridad.

Falta de recursos limita los servicios

La Sindicatura explicó que la disponibilidad financiera de MINOSA condiciona la cobertura de los gastos indispensables para mantener en funcionamiento los servicios públicos de la comunidad, situación que ha complicado su operación.

El problema ha provocado inconformidad entre los habitantes y trabajadores mineros. En octubre pasado, integrantes de la Sección 265 denunciaron interrupciones en el abastecimiento de agua potable y demandaron la intervención de las autoridades.

Ante las dificultades, la Sindicatura señaló que sostiene conversaciones con representantes de Hércules y autoridades gubernamentales para encontrar mecanismos que permitan mantener el suministro, aunque todavía no se concreta una solución.

Gestionan reconexión ante la CFE

Como parte de las alternativas, la representación de AHMSA y MINOSA realiza gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer la conexión de Hércules a la red eléctrica y disminuir la dependencia de generadores que utilizan diésel.

Actualmente, la comunidad depende de equipos propios de generación, cuyo funcionamiento se ha visto limitado por las dificultades económicas para adquirir el combustible necesario. Esta situación mantiene en incertidumbre a las familias, especialmente ante la proximidad de la temporada invernal.

La Sindicatura informó que recientemente se reunió con representantes comunitarios y el alcalde de Sierra Mojada, Elías Portillo Vásquez, para revisar opciones que permitan reducir los costos de generación y procurar la continuidad del servicio eléctrico.

También se han realizado acercamientos con autoridades estatales y federales para solicitar respaldo institucional. Sin embargo, las gestiones no han producido todavía un acuerdo que permita resolver definitivamente el problema.

Uno de los principales obstáculos es la situación jurídica y financiera de las empresas en quiebra, condición que ha impedido concretar con la CFE un acuerdo para restablecer el suministro eléctrico mediante la conexión a su red.

La Sindicatura mantiene abiertas las gestiones para encontrar una alternativa que permita garantizar la electricidad y reducir las afectaciones a los habitantes de esta comunidad minera.