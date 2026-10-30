Sindicato confía en compra de AHMSA por consorcio

En caso de que el consorcio no consiga concretar la operación, una subasta abierta sería la alternativa restante para intentar vender sería subasta abierta

La posible adquisición de Altos Hornos de México (AHMSA) mediante un consorcio empresarial registra avances y podría tener novedades públicas en los próximos diez días, informó Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros. El dirigente señaló que las gestiones realizadas ante autoridades federales en la Ciudad de México permitieron conocer el estado de las negociaciones y mantienen abierta la expectativa de una solución para la siderúrgica.

Leija Escalante explicó que la visita tuvo como propósito solicitar al Gobierno federal que agilice una salida a la crisis de la empresa. Recordó que el fracaso del anterior intento de compra volvió a generar incertidumbre entre los trabajadores, quienes esperaban que aquella propuesta se concretara y permitiera avanzar en el pago de sus adeudos laborales.

AHMSA: esperan avances del consorcio en los próximos diez días

Durante su estancia en la capital del país, el dirigente sindical sostuvo reuniones con personal de la Secretaría del Trabajo y estableció una comunicación por videollamada con la procuradora fiscal de la Federación. Aunque la funcionaria no pudo recibir personalmente a la representación sindical, explicó que hubo intercambio de información sobre el proceso de adquisición de la siderúrgica.

De acuerdo con lo expuesto durante las gestiones, la integración del consorcio interesado en comprar AHMSA presenta avances que podrían conocerse públicamente en aproximadamente diez días. Leija Escalante aclaró que ese periodo corresponde a una expectativa y no a una fecha oficial para cerrar la operación, pues todavía deben completarse las condiciones necesarias para formalizar la propuesta.

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático manifestó confianza en la participación de Cargill y Grupo Afirme, empresas que exploran la posibilidad de integrar el grupo comprador. Consideró que su presencia abre una perspectiva distinta después de que la anterior oferta no prosperara y dejó a los trabajadores nuevamente a la espera de una solución.

“Ojalá y se dé ya esto. Ustedes saben que Cargill y Afirme son empresas bien consolidadas y yo creo que ahora sí ya viene esto en serio”, expresó el dirigente al referirse a las negociaciones para adquirir la siderúrgica.

Subasta abierta quedaría como última opción para vender AHMSA

En caso de que el consorcio no consiga concretar la operación, una subasta abierta sería la alternativa restante para intentar vender AHMSA, señaló Leija Escalante. Sin embargo, indicó que ese escenario no es el deseado por los trabajadores ni por los acreedores garantizados, por lo que mantienen la expectativa de que el grupo empresarial presente una propuesta viable.

El antecedente es la segunda subasta de AHMSA y Minera del Norte, realizada el 25 de septiembre, en la que ninguno de los postores precalificados presentó la garantía de seriedad dentro del plazo establecido. Tras concluir el periodo judicial el 13 de octubre sin que se cumpliera ese requisito, se autorizó a Cargill y Grupo Afirme un plazo de 90 días para explorar la integración del consorcio comprador.

El dirigente descartó que el proceso de venta esté perdido por los acontecimientos recientes e insistió en que la negociación continúa como la alternativa con mayores posibilidades. No obstante, reconoció que la expectativa dependerá de que los interesados cumplan las condiciones financieras y jurídicas necesarias para presentar una propuesta formal ante la autoridad judicial.

Pago del pasivo laboral, condición para la venta de AHMSA

Leija Escalante sostuvo que cualquier operación para adquirir la siderúrgica debe contemplar el pago de los adeudos laborales antes de que se disponga de los activos sujetos a garantías. Afirmó que los derechos de los trabajadores deben atenderse conforme al marco legal del procedimiento de quiebra y no depender únicamente de declaraciones o compromisos verbales de funcionarios.

Explicó que la adquisición de la unidad productiva debe considerar las obligaciones laborales dentro de las condiciones económicas de la operación. Por ello, señaló que los interesados en quedarse con la empresa deben contemplar el pasivo laboral y las responsabilidades correspondientes, además de las condiciones para mantener la actividad industrial.

“El que tome Altos Hornos de México sabe que tiene que pagar el pasivo laboral”, afirmó el secretario general del Sindicato Nacional Democrático. Añadió que los trabajadores buscan recibir las liquidaciones pendientes y recuperar las fuentes de empleo, por lo que consideran necesario evitar que el proceso termine únicamente con la venta separada de maquinaria y otros bienes.

El dirigente indicó que continuarán las gestiones ante el Gobierno federal para conocer los avances y acelerar una solución. Mientras se define el futuro de AHMSA, los trabajadores esperan que el consorcio concrete una propuesta de compra que permita atender los adeudos laborales y abrir la posibilidad de reactivar las operaciones de la siderúrgica.