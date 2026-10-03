Sindicalismo de CTM Coahuila, referente como modelo de trabajo

Bajo el liderazgo de Tereso Medina Ramírez, esta visión ha colocado nuevamente a la entidad en el centro de la agenda sindical

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El sindicalismo de la CTM en Coahuila se ha consolidado como un referente por su estrategia de trabajo enfocada en mejorar las condiciones y beneficios para los trabajadores, un modelo que ha trascendido a nivel nacional.

Bajo el liderazgo de Tereso Medina Ramírez, esta visión ha colocado nuevamente a la entidad en el centro de la agenda sindical, al impulsar prácticas que han comenzado a replicarse en otras regiones del país.

Como parte de este intercambio de experiencias, este viernes 2 de octubre Saltillo recibió a representantes sindicales de Brasil y Colombia, además de integrantes del Comité de CTM Nacional.

La delegación estuvo integrada por dirigentes de Alternativa Democrática ADS, Força Sindical de Brasil y la Confederación de Trabajadores de Colombia, quienes acudieron a conocer de primera mano la estrategia desarrollada en Coahuila.

El encuentro, encabezado por el secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez, tuvo como propósito compartir experiencias y conocer las acciones que se han impulsado en beneficio de la clase trabajadora.

Con la presencia de dirigentes nacionales e internacionales, el sindicalismo coahuilense refrendó su papel como punto de referencia para el intercambio de modelos laborales y de organización que buscan fortalecer los derechos y oportunidades de los trabajadores.