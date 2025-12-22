Sin permiso alguno para venta de pirotecnia: Protección Civil

Tras el decomiso de 20 toneladas de pirotecnia, el subsecretario Ramiro Durán recalcó que solo la Defensa Nacional brinda autorización para su venta

Ante la pirotecnia que es vendida mediante redes sociales en Coahuila y la cual es fácil de conseguir, el subsecretario de Protección Civil en Coahuila, Ramiro Durán García, reiteró que el Gobierno del Estado no autorizará la venta de pirotecnia, para su comercialización durante la temporada decembrina. Lo anterior pese a que los vendedores argumenten contar con autorizaciones federales, ya que recordó que es la SEDENA la autoridad que puede expedir dichos permisos. “Es el tema que estamos trabajando con Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Pública donde nosotros en tiempo y forma giramos un oficio a los 38 municipios para hacerles conocer de que el Estado no iba avalar nunguna venta de pirotecnia y que los municipios hicieran lo propio no dieran permisos de uso de suelo” señaló el subsecretario. Resaltan decomiso de toneladas de pirotecnia Agregó que una de las acciones que han realizado de forma cordinada con la finalidad de prevenir la venta es el aseguramiento de 20 toneladas en el municipio de Castaños. El subsecretario recalcó, aunque la venta de pirotecnia es una facultad Federal, el estado y los municipios pueden actuar mediante protocolos de seguridad y prevención, priorizando la integridad de la población.