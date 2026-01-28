Sin nuevos casos de sarampión en Coahuila pese a alerta nacional

El funcionario detalló que en 2025 se confirmaron 55 casos hasta el mes de septiembre, pero desde entonces no se han presentado nuevos contagios

Coahuila no ha registrado ningún nuevo caso de sarampión desde septiembre, pese al contexto nacional de alerta sanitaria, y mantiene disponibilidad suficiente de vacunas para reforzar la prevención, informó el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre.

El funcionario detalló que en 2025 se confirmaron 55 casos hasta el mes de septiembre, pero desde entonces no se han presentado nuevos contagios, lo que atribuyó a la vigilancia epidemiológica activa y a las campañas permanentes de vacunación para completar esquemas, principalmente en población infantil.

Actualmente, la cobertura de vacunación contra sarampión en el estado alcanza 84%, cifra que, si bien es alta, aún se encuentra por debajo de la meta óptima establecida por el sector salud, que va del 90 al 95%, por lo que las brigadas continúan trabajando de manera intensiva en colonias y comunidades con rezago.

A la par, la Secretaría de Salud mantiene operativos de regulación sanitaria para combatir la venta irregular de medicamentos y productos biológicos, principalmente aquellos comercializados sin autorización en establecimientos informales y a través de redes sociales. Estas acciones han derivado en aseguramientos de medicamentos en distintos puntos del estado.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la vigilancia se mantiene activa, ante el riesgo de reintroducción del virus, y llamaron a la población a verificar esquemas de vacunación y acudir a los centros de salud.