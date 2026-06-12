Sin festejos masivos en Saltillo tras el triunfo de México

Durante un recorrido por calles principales de la ciudad, se observó que automovilistas y peatones continuaron con sus actividades habituales,

A pesar de la victoria de la Selección Mexicana en su debut mundialista, el ambiente en el centro de Saltillo se mantuvo tranquilo y sin celebraciones multitudinarias.

Durante un recorrido por calles principales de la ciudad, se observó que automovilistas y peatones continuaron con sus actividades habituales, sin el despliegue de banderas, caravanas o reuniones masivas que en otros torneos han caracterizado los festejos futboleros.

La calle de Victoria y los alrededores de la Alameda Zaragoza, tradicionalmente punto de encuentro para aficionados tras partidos importantes de México, permanecieron con circulación normal y sin concentraciones relevantes de personas.

Comercios, transporte y tránsito operaron con regularidad durante la noche posterior al encuentro ante Sudáfrica.

Aunque algunos aficionados siguieron el partido desde hogares, restaurantes y espacios públicos como el FUTFEST del Biblioparque Norte, la celebración no se trasladó a las calles del primer cuadro de la ciudad.

El resultado positivo del equipo nacional fue recibido con entusiasmo moderado, pero sin alterar el ritmo cotidiano de la capital coahuilense.