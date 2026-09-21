Simulacros movilizan a más de 800 personas en Ramos Arizpe

Francisco Javier Sánchez Aguirre, destacó la importancia de que ciudadanos y responsables de establecimientos conozcan las rutas de evacuación

Más de 800 personas participaron en distintos simulacros de emergencia realizados este sábado en Ramos Arizpe, como parte de las actividades por el Día Nacional de Protección Civil.

Los ejercicios se llevaron a cabo en escuelas, comercios y espacios recreativos, con el acompañamiento de elementos de Protección Civil y Bomberos, con el propósito de reforzar los protocolos y preparar a la población ante una eventual situación de riesgo.

Evalúan tiempos de evacuación en tres espacios

Uno de los ejercicios tuvo lugar en el CETIS 60, donde se planteó una amenaza de bomba y fueron desalojadas 584 personas en 2 minutos con 20 segundos.

En Soriana se simuló un incendio en el área de cocina, con la evacuación de 190 personas en 2 minutos con 48 segundos, mientras que en el parque AquaRamos se realizó un ejercicio por conato de incendio que permitió desalojar a 65 visitantes y trabajadores en 2 minutos con 55 segundos.

Buscan fortalecer la cultura de prevención

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este tipo de prácticas ayudan a generar una mayor cultura de prevención y permiten detectar áreas de oportunidad en los protocolos de respuesta.

Por su parte, el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre, destacó la importancia de que ciudadanos y responsables de establecimientos conozcan las rutas de evacuación, puntos de reunión y procedimientos para actuar de manera ordenada ante una emergencia.