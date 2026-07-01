Simpatizantes de Tony Flores irrumpen en Congreso

Seguidores del diputado alteraron la sesión con consignas contra legisladores; algunas diputadas fueron resguardadas tras momentos de tensión

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La sesión del Congreso del Estado terminó entre momentos de tensión luego de que simpatizantes del diputado del Partido del Trabajo (PT), Tony Flores Guerra, irrumpieran en el salón de sesiones y subieran al estrado para lanzar consignas contra los legisladores, obligando incluso a resguardar a diputadas ante la actitud agresiva de algunos manifestantes.

Los hechos ocurrieron durante el regreso de Tony Flores a su curul, luego de que un juez federal le concediera un amparo que le permitió reincorporarse de manera provisional a sus funciones legislativas.

Como ya es costumbre el diputado arribó al recinto acompañado por su hermana, la exalcaldesa Tania Flores Guerra, así como por un grupo de simpatizantes que permanecieron durante la sesión.

Por casi concluir los trabajos legislativos, los asistentes ingresaron al área del estrado, interrumpieron el orden de la sesión y lanzaron consignas dirigidas a los integrantes de la Legislatura.

Durante la jornada también se denunciaron presuntos actos de acoso digital en contra de personal del área jurídica y de la Oficialía Mayor del Congreso, hechos que fueron atribuidos a personas afines al legislador.

Cabe recordar que Tony Flores recuperó temporalmente su curul gracias a un amparo, luego de que el Congreso llamara a su suplente, Fernando Rodríguez, al considerar injustificadas cuatro inasistencias consecutivas a las sesiones del Poder Legislativo.

No obstante, el procedimiento de inhabilitación por dichas faltas continúa en análisis dentro de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado, por lo que la resolución de fondo aún está pendiente.

Tony flores consiguio un dudoso amparo por un juez de piedras Negras, pese a que en Saltillo este ya se le habia negado.

Cabe Señalar que luego de que los simpatizantes que llevaron los hermanos flores alteraron el orden en la sala de sesiones comenzaron a lanzar una serie de consignas contra los legisladores , por lo cual algunas diputadas tuvieron que salir resguardadas del rencinto.

Lo anterior debido a que Tony Tony flores incitaba a la violencia mientras trasmitia en vivo no solo contra los diputados si no hasta con algunos representantes de los medios comunicación.