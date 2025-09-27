Simón Pérez; nuevo director de la Policía Municipal de Saltillo

El alcalde Javier Díaz nombró a Simón Pérez Saldaña nuevo director de la Policía Municipal de Saltillo para reforzar la seguridad y mantener la ciudad segura

El alcalde Javier Díaz González anunció el nombramiento de Simón Pérez Saldaña como nuevo director general de la Policía Municipal de Saltillo, con el objetivo de reforzar las estrategias de seguridad en la capital del estado. El edil destacó que esta decisión forma parte del compromiso por mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país.

A través de sus redes sociales, el presidente municipal dio la bienvenida al nuevo mando policiaco y subrayó que su incorporación fortalecerá tanto a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana como al esquema de blindaje de la región sureste. “Hoy se incorpora a nuestro equipo el Comandante Simón Pérez Saldaña”, escribió Díaz González, reiterando la importancia de la coordinación interinstitucional para seguir garantizando la tranquilidad de los saltillenses.

Este cambio en la corporación se da tras la salida de Jordan Espino Guzmán, quien ahora asumirá la dirección regional de la Policía Estatal en la región norte de Coahuila. Pérez Saldaña, quien anteriormente ocupó ese mismo cargo en la región sureste, cuenta con una sólida trayectoria en operativos de seguridad y trabajo conjunto con distintas dependencias. El alcalde agradeció a Espino Guzmán su labor en el ámbito municipal y le deseó éxito en su nuevo encargo estatal.