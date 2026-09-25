Siguen la pista a banda de extranjeros que operaba en Saltillo

Fernández Montañez dijo que la banda opera en al menos seis estados de la república, pero su base de operaciones se encuentra en la CDMX

El Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, confirmó que luego de la detención del colombiano Milton Eduardo “N”, de 27 años, quien fue arrestado gracias a las cámaras de videovigilancia y el Agrupamiento de Delitos de Alto Impacto de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, las autoridades buscan a los demás integrantes de este grupo delictivo, que operaba en la zona norte de la ciudad.

“Un grupo coordinado con la Comisión de Seguridad de Saltillo se envió a México a hacer trabajos de investigación con la Fiscalía, y al final de cuentas se desmantela toda una banda. “Hay información de que son más integrantes; por lo pronto es una persona probable responsable del robo, pero de ahí van a salir las demás órdenes, porque tenemos imágenes de todo”.

El detenido tiene investigaciones por presuntos robos a viviendas en Florida, Estados Unidos. Fernández Montañez dijo que la banda opera en al menos seis estados de la república, pero su base de operaciones se encuentra en la Ciudad de México.

Destacó que los robos no fueron cometidos con violencia, sino cuando los dueños de las viviendas no estaban en ellas.