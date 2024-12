 Siguen antialcohólicas en Saltillo por temporada navideña

Como ya lo había anunciado previamente el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza, los operativos antialcohol durante esta temporada navideña se extenderán de lunes a lunes, con horarios que incluso llegarán hasta la madrugada, casi hasta la mañana. El único fin es evitar que los automovilistas sufran accidentes, donde incluso pueden perder la vida, tal como ocurrió hace un par de semanas con unos estudiantes que, al mezclar bebidas alcohólicas con el volante, tuvieron desenlaces fatales.

Ante esto, el secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Carlos Estrada, señaló que esta no es una medida recaudatoria, sino preventiva, con la única intención de salvar vidas. Por ello, el operativo antialcohol se llevará a cabo en distintas calles, avenidas y bulevares de Saltillo durante toda la semana y por varias horas.

Agregó que se aplican criterios, ya que la principal finalidad no es multar, sino salvar vidas y proteger a los automovilistas saltillenses de un posible accidente. La recomendación es sencilla: si va a salir a divertirse, no maneje, ya que está comprobado que el alcohol y el volante no se deben mezclar.





