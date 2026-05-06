Siguen actos vandálicos contra juegos inclusivos en plaza

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que es la segunda vez que sufren desperfectos, causados por el uso indebido de varios menores

Actos vandálicos continúan afectando espacios públicos en Ramos Arizpe, luego de que este martes se reportara nuevamente el daño a juegos inclusivos en la plaza Fidel Velázquez, destinados a niñas y niños en silla de ruedas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino dio a conocer a través de sus redes sociales que los juegos, diseñados específicamente para personas con discapacidad, fueron vandalizados por segunda ocasión, al ser utilizados de forma indebida por varios menores.

De acuerdo con lo señalado por el edil, el equipo fue instalado tras la solicitud de una persona con discapacidad, con el objetivo de garantizar su acceso a espacios recreativos; sin embargo, el uso incorrecto ha provocado su deterioro.

Explicó que el daño ocurre cuando varios niños se suben simultáneamente a una estructura diseñada para una sola persona en silla de ruedas, lo que ha generado que el juego se rompa en repetidas ocasiones.

Ante esta situación, personal del área de mantenimiento acudió nuevamente al lugar para reparar el equipo, aunque se advirtió que el problema persiste por la falta de cuidado de estos espacios.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía, particularmente a madres y padres de familia, a respetar las indicaciones y el uso de los juegos inclusivos, con el fin de evitar afectaciones a quienes realmente los necesitan.

Los hechos se suman a otros reportes de vandalismo en plazas públicas del municipio, lo que ha encendido alertas sobre el cuidado y conservación de áreas recreativas en Ramos Arizpe.