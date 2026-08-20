Siguen abiertas investigaciones por rescate de 53 perros

La Fiscalía de Coahuila mantiene abiertas varias líneas de investigación por el rescate de 53 perros en Castaños; una persona sigue detenida

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas varias líneas de investigación por el rescate de 53 perros de la Fundación Frichem, en Castaños, informó Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila. El funcionario señaló que una persona permanece detenida y precisó que hasta ahora no existen nuevas órdenes de aprehensión dentro de la indagatoria.

Fernández Montañez explicó que el caso permanece entre las prioridades de la Fiscalía debido a la relevancia social que alcanzó. Señaló que algunas circunstancias de la investigación deben mantenerse reservadas para no afectar las diligencias, aunque confirmó que continúan las acciones para establecer si existen otras personas involucradas.

FGE investiga condiciones en que fueron hallados los 53 perros

El fiscal confirmó que 51 de los 53 perros rescatados permanecen con vida, después de que uno murió posteriormente al operativo y otro tuvo que ser sacrificado debido a la gravedad de su estado de salud. Además, cuatro animales permanecen bajo vigilancia veterinaria, mientras especialistas evalúan su condición y la posibilidad de aplicarles eutanasia.

Fernández Montañez indicó que la investigación no se limita a la persona que actualmente permanece detenida. Explicó que la Fiscalía continúa recabando información y desarrollando distintas líneas para establecer responsabilidades, por lo que no descartó que posteriormente puedan derivarse nuevas acciones judiciales.

El funcionario sostuvo que el maltrato animal representa un asunto que requiere atención institucional debido a la preocupación que genera entre la sociedad. Señaló que la Fiscalía debe mantener la atención tanto en delitos de alto impacto como en aquellos hechos que, aunque tienen una naturaleza distinta, provocan una respuesta social importante.

Fernández Montañez afirmó que el objetivo es que las investigaciones permitan establecer responsabilidades conforme a las pruebas que sean obtenidas. Por el momento, señaló, no se han emitido nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con el caso ocurrido en Castaños.

Preparan nueva Fiscalía especializada en protección animal

El fiscal general adelantó que en las próximas semanas se afinarán los últimos detalles de una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Explicó que el proyecto contempla una estructura especializada para atender los delitos relacionados con la protección de los animales y delimitar con mayor claridad las conductas que serán competencia de las autoridades estatales.

Fernández Montañez señaló que actualmente existe un área especializada para atender delitos contra animales, pero explicó que la nueva legislación establecerá un esquema jurídico más amplio. La intención es que la Fiscalía cuente con atribuciones y herramientas específicas para investigar conductas de maltrato y otros hechos relacionados con la protección animal.

El funcionario aclaró que algunas actividades relacionadas con animales y determinadas especies están sujetas a disposiciones de carácter federal. Por ello, la nueva estructura deberá establecer qué conductas serán investigadas directamente por las autoridades de Coahuila y cuáles requerirán coordinación con las instancias federales correspondientes.

Nueva legislación definirá responsabilidades de la Fiscalía

La nueva legislación también permitirá definir con mayor precisión las responsabilidades de las distintas áreas de la Fiscalía. El objetivo, explicó Fernández Montañez, es contar con un marco jurídico que facilite la investigación de casos como el ocurrido en Castaños y permita atender otras denuncias relacionadas con animales.

El rescate de los 53 perros mantiene bajo atención las condiciones en que operan establecimientos que reciben animales en situación de calle. Mientras avanza la investigación penal, los ejemplares sobrevivientes permanecen bajo cuidado de asociaciones y rescatistas, con atención veterinaria para aquellos que presentan afectaciones derivadas de las condiciones en que fueron encontrados.