Sigue impune el caso del secretario del Ayuntamiento de San Pedro

El secretario del Ayuntamiento permanece en funciones, pese a los señalamientos en su contra, presuntamente haciendo mal uso de su cargo para beneficio personal

La diputada Delia Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Coahuila, aseguró desconocer el caso del secretario del Ayuntamiento de San Pedro, Jaime Martínez Cepeda, quien ha sido señalado por presuntas ventas ilegales de terrenos y despojos de viviendas a ciudadanos del municipio.

Hernández señaló que se aplicará “mano dura” y se iniciará una investigación para esclarecer los hechos, al afirmar que desconocía que el funcionario municipal, además de ocupar un cargo público, ejerciera como abogado litigante.

La legisladora enfatizó que se revisará la situación para determinar si Martínez Cepeda incurrió en alguna irregularidad administrativa o legal.

“Como buena sampetrina, me interesa el bien de mi municipio. Los políticos estamos para servirle al pueblo, no para servirnos del pueblo”, expresó.

No obstante, el caso continúa impune, y hasta el momento las autoridades municipales de San Pedro, encabezadas por la alcaldesa Brenda Huereca, no han emitido postura oficial al respecto.

De acuerdo con testimonios de habitantes, el secretario del Ayuntamiento permanece en funciones, pese a los señalamientos en su contra, presuntamente haciendo mal uso de su cargo para beneficio personal.

Ciudadanos sanpetrinos expresaron su molestia, señalando que están cansados de que “San Pedro sea un municipio para enriquecer a los políticos” sin que se atiendan los problemas de la población.

Aseguran que la alcaldesa mantiene en su cargo a Martínez Cepeda “por ser una persona de su más alta confianza”, lo que ha generado cuestionamientos entre la población sobre si la confianza personal está por encima del bienestar de los ciudadanos.

De acuerdo con los propios habitantes, más de 50 familias se han visto afectadas por presuntos despojos de terrenos y viviendas antiguas del municipio, sin que hasta el momento se haya actuado en consecuencia.