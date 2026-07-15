Siete recomendaciones de seguridad para los niños en casa

Seguir estas recomendaciones puede ayudar a que las vacaciones transcurran de manera segura mientras los padres de familia realizan sus actividades diarias

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Con el inicio del periodo vacacional, muchas familias deben dejar a sus hijos en casa por algunas horas mientras cumplen con sus actividades laborales.

Para prevenir accidentes, especialistas en Protección Civil recomiendan seguir estas medidas de seguridad, tal como lo dio a conocer el director de Protección Civil en el municipio de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos.

1. No dejar solos a menores pequeños. Los niños de corta edad siempre deben permanecer bajo el cuidado de un adulto responsable

2. Tener a la vista los números de emergencia. Coloca en un lugar visible teléfonos como el 911, familiares de confianza y vecinos que puedan brindar apoyo.

3. Mantener fuera de su alcance medicamentos y productos de limpieza. Guárdalos en lugares altos o bajo llave para evitar intoxicaciones.

4. No permitir que manipulen la estufa, tanques de gas o aparatos eléctricos. Enséñales que no deben encender fuego ni conectar equipos sin supervisión.

5. Asegurar puertas, ventanas y balcones. Verifica que cuenten con protección para evitar caídas o que los menores salgan sin autorización.

6. No abrir la puerta a personas desconocidas. Explícales que únicamente un adulto autorizado puede permitir el acceso a la vivienda.

7. Establecer reglas claras y mantener comunicación. Si los menores tienen edad suficiente para permanecer solos, acuerda horarios para llamarlos o enviarles mensajes y explícales qué hacer en caso de una emergencia.

Seguir estas recomendaciones puede ayudar a que las vacaciones transcurran de manera segura mientras los padres de familia realizan sus actividades diarias.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz dijo que todo está listo para el nuevo grupo que se estará encargando, específicamente del resguardo y la seguridad de niños en la capital de Coahuila.