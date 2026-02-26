Sheinbaum lamenta abucheos de Morena contra gobernador del Estado

De acuerdo con el mandatario estatal, la presidenta le manifestó su inconformidad por el comportamiento de algunos asistentes durante el evento previo

La presidenta de México lamentó las faltas de respeto registradas durante su gira por Coahuila, luego de que el gobernador Manolo Jiménez Salinas fuera abucheado por un grupo de simpatizantes de Morena en un evento institucional de entrega de viviendas en Monclova.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario estatal, tras concluir el acto público y ya a bordo del vehículo oficial, la presidenta le manifestó su inconformidad por el comportamiento de algunos asistentes durante el evento previo, donde se registraron expresiones en su contra.

Jiménez Salinas contrastó lo ocurrido con la actitud de simpatizantes del PRI que acudieron a otro de los actos de la gira, quienes —aseguró— recibieron a la presidenta con respeto y aplausos, pese a tratarse de militantes de un partido distinto.

Gobernador considera que no cuentan con consideraciones

El gobernador señaló que los eventos encabezados por la titular del Ejecutivo federal tienen carácter institucional y consideró que el país no está en condiciones de profundizar la polarización política.

Durante la gira también se realizó un evento en San Pedro, donde, según el mandatario estatal, se registró una mayor asistencia ciudadana y un ambiente de respeto hacia la presidenta.

La visita de la presidenta formó parte de una agenda oficial relacionada con una reunión con las viudas de Pasta de Conchos, la entrega de apoyos de vivienda en la región Centro del estado, el arranque de construcción del Hospital Regional en Saltillo y apoyos al campo en San Pedro.