Sheinbaum invertirá 37 mdp en producción de carne

Coahuila, Durango y Sonora serán los tres estados que serán beneficiados, luego de que la exportación de ganado se detuviera por una plaga

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que realizarán una inversión de 700 millones de pesos para la producción de carne en tres entidades.

Duurante su gira nacional del Primer Informe de Gobierno, la mandataria dirigió un mensaje para los ganaderos de Durango, Sonora y Coahuila:

"Quiero agradecerles porque fueron persistentes en las reuniones, hablamos, les dije que podemos dar créditos solamente, y dijeron: 'No, Presidenta, ayúdennos más, no podemos cargar con todo el crédito los ganaderos'", contó Sheinbaum

Explicó que ese apoyo "implica entrega de sementales bovinos, implica un fondo de apoyo para engorda, e implica también centros integrales de producción de carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación".

El pasado 9 de julio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos cerró de nuevo la frontera estadounidense a la importación de ganado mexicano, tras la detección de un nuevo caso de gusano barrenador en el estado de Veracruz, sureste de México.

Este cierre, el tercero en apenas ocho meses y tan solo tres días después de su reapertura, ha elevado la preocupación entre los ganaderos locales quienes advierten que el cierre tiene consecuencias económicas severas.

Recordó que su gobierno trabaja con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos "para que de manera técnica no haya contaminación de esta plaga y poder iniciar la exportación nuevamente".

Actualmente, más de 700,000 cabezas de ganado permanecen varadas debido al cierre de frontera, situación que afecta a ambos países, aunque con mayor impacto en el mercado estadounidense, altamente dependiente de la carne mexicana.