Sheinbaum destaca programas sociales y obras en Coahuila

Durante su visita, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó cifras de beneficiarios y avances de obras federales, entre ellas el tren Saltillo-Nuevo Laredo.

La presidenta Claudia Sheinbaum centró su visita a Saltillo en la entrega de cifras de beneficiarios de programas sociales y en el avance de obras federales para Coahuila, pero dejó fuera de su mensaje dos de los temas de mayor preocupación para la entidad: la seguridad y el rescate de Altos Hornos de México.

Ante asistentes reunidos en el Parque Las Maravillas, Sheinbaum explicó que decidió llevar su segundo informe de gobierno a las 32 entidades del país y señaló que Coahuila formó parte de una gira que esta semana incluyó Morelos, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit y Nuevo León.

En su mensaje, la mandataria destacó que 26 mil 570 adultos mayores en Coahuila reciben pensión, mientras que 28 mil personas con discapacidad cuentan con este mismo tipo de apoyo.

Añadió que 86 mil 82 estudiantes de preparatoria pública reciben la beca Benito Juárez, además de 10 mil 569 productores beneficiarios de Producción para el Bienestar y 8 mil 565 que reciben fertilizante gratuito.

También informó que 89 mil familias tienen acceso a leche a bajo costo y que 808 escuelas han recibido recursos mediante el programa La Escuela es Nuestra.

En materia de infraestructura, Sheinbaum destacó la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, proyecto que, de acuerdo con la información presentada, apenas registra un avance cercano al 3 por ciento.

La presidenta defendió la recuperación del transporte ferroviario de pasajeros al señalar que permitirá conectar comunidades y generar desarrollo en las zonas donde se instalen estaciones.

Además, volvió a comprometer recursos para la ampliación y modernización de la carretera Saltillo-Monclova, una obra que ya había sido planteada previamente como prioridad para Coahuila.

También anunció un nuevo puente en Piedras Negras y una conexión urbana entre Saltillo y Ramos Arizpe, además de proyectos de infraestructura hídrica y modernización de redes.

En el sector salud, Sheinbaum mencionó la construcción y sustitución de hospitales y unidades médicas del IMSS en distintas regiones del estado, entre ellos nuevos proyectos en Saltillo, Matamoros y San Buenaventura.

La mandataria también informó sobre la construcción de 78 mil 590 viviendas para personas de bajos ingresos mediante Infonavit, Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda.

Sin embargo, durante su mensaje no abordó el tema de seguridad, pese a tratarse de uno de los asuntos centrales en la agenda pública nacional y estatal.

Tampoco hizo referencia al rescate de Altos Hornos de México, asunto que había formado parte de sus compromisos durante la campaña presidencial y que mantiene una fuerte carga económica y social para la Región Centro de Coahuila.

La visita concluyó así con un mensaje enfocado principalmente en programas sociales, infraestructura y obras federales, mientras quedaron sin pronunciamiento temas pendientes de alto impacto para la entidad.