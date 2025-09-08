Sheinbaum anuncia apoyos y proyectos estratégicos para Coahuila

Sheinbaum visitó la capital coahuilense como parte de su gira de informes y destacó una serie de programas y proyectos específicos para el estado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó este domingo la capital coahuilense como parte de su gira nacional de informes “La Transformación Avanza” y destacó una serie de programas y proyectos específicos para el estado, entre ellos apoyos sociales, infraestructura ferroviaria, vivienda y fortalecimiento al sector ganadero.

La mandataria informó que en Coahuila actualmente 934 mil 768 personas reciben beneficios de programas sociales, lo que representa una inversión anual de más de 16 mil 403 millones de pesos. Estos apoyos incluyen pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes, apoyos a personas con discapacidad y programas productivos para el campo.

En materia de género, Sheinbaum subrayó que el programa Pensión Mujeres Bienestar ya comenzó a operar en la entidad, beneficiando a mujeres de entre 60 y 64 años, quienes en automático pasarán a la pensión para adultos mayores al cumplir 65 años.

La presidenta también anunció un programa especial para ganaderos de Coahuila, con créditos a baja tasa de interés y la creación de un centro integral de producción de carne de alta calidad, con una inversión de 650 millones de pesos. Este plan busca ofrecer alternativas ante las restricciones de exportación de ganado impuestas por Estados Unidos y fortalecer la producción local.

En infraestructura, confirmó que este martes se dará el banderazo al tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, proyecto que se extenderá hasta la Ciudad de México y que busca rescatar el transporte ferroviario como una opción eficiente y de integración regional.

Sheinbaum destacó también la construcción de 11 mil viviendas por parte de la Comisión Nacional de Vivienda y 40 mil más a través del Infonavit, además de la condonación de deudas impagables y la entrega gratuita de escrituras, beneficiando a más de 347 mil coahuilenses.

En el rubro educativo, adelantó la instalación de más preparatorias y de una sede de la Universidad Rosario Castellanos en Coahuila, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación superior en la entidad.

Finalmente, aseguró que su gobierno mantiene el compromiso con la justicia laboral en casos emblemáticos como Altos Hornos de México (AHMSA), donde reiteró que “primero están los trabajadores”, así como en la tragedia de Pasta de Conchos, donde refrendó que la búsqueda continuará hasta localizar al último minero.

Sheinbaum cerró su mensaje subrayando que Coahuila forma parte central de la estrategia nacional de desarrollo y justicia social, y que la unidad entre la Federación, el estado y los municipios será clave para consolidar proyectos y mejorar la calidad de vida de las familias.