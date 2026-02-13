SETRA apuesta por ferias del empleo para crear empleo en Coahuila

La titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro, explicó que estas jornadas se llevan a cabo de manera permanente en todas las regiones

La Secretaría del Trabajo de Coahuila (SETRA) mantiene como estrategia principal la realización de microferias del empleo para sostener el ritmo de colocación laboral en el estado, luego de que durante enero se registrara la creación de 11,477 empleos formales, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro, explicó que estas jornadas se llevan a cabo de manera permanente en todas las regiones, con la realización de hasta dos microferias por semana, lo que permite una vinculación directa entre personas que buscan empleo y empresas que requieren personal.

Indicó que este modelo ha resultado efectivo al acercar oportunidades laborales formales a quienes perdieron su trabajo o desean incorporarse al mercado laboral, reduciendo tiempos de espera y facilitando procesos de contratación.

Zogbi Castro señaló que actualmente los sectores de comercio y servicios concentran la mayor cantidad de vacantes, aunque existen oportunidades en diversas áreas productivas del estado, lo que amplía el abanico de opciones para distintos perfiles laborales.

En relación con inquietudes expresadas recientemente por trabajadores sobre que no están siendo contratados por el monto de sus créditos de Infonavit, la funcionaria informó que ya se estableció comunicación con el delegado de la dependencia en Coahuila para atenderlas, y precisó que en la mayoría de los casos se trata de desinformación, por lo que la SETRA reforzará acciones de capacitación y sensibilización para prevenir conflictos laborales.

Asimismo, adelantó que se trabaja en la integración de perfiles para nuevas contrataciones previstas en los próximos meses por la empresa Carso encarga de la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, que demandará personal especializado, principalmente en áreas como arquitectura, ingeniería civil, industrial, mecánica y eléctrica, además de otros perfiles técnicos y una serie de proveedores con los que se podrían generar hasta más de 10,000 empleos directos e indirectos.