Sesenta empresas ofrecerán contratación en Feria del Empleo

La tercera edición de la feria se realizará el 28 de octubre, a partir de las 9:00 horas, en la Alameda Miguel Ramos Arizpe

Personas que buscan incorporarse al mercado laboral o cambiar de empleo podrán establecer contacto directo con representantes de 60 empresas este miércoles 28 de octubre, durante la tercera Feria del Empleo Ramos Arizpe 2026, que concentrará una oferta de 2 mil vacantes formales.

La jornada de contratación comenzará a las 9:00 de la mañana en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, donde las compañías participantes atenderán a los interesados en conocer sus oportunidades laborales.

A diferencia de los procesos de búsqueda individuales, la feria permitirá reunir en un mismo espacio a empleadores y solicitantes, con opciones dirigidas a personas de distintos niveles de preparación y experiencia.

Feria incluirá vacantes para personas con discapacidad

Entre las oportunidades disponibles se contemplan más de 50 vacantes destinadas a personas con discapacidad motriz, auditiva e intelectual, como parte del componente de inclusión laboral de esta edición.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reiteró la invitación a participar en la jornada, organizada mediante la colaboración del Gobierno Municipal con el Gobierno del Estado y el sector empresarial.

Invitan a quienes buscan empleo o una nueva oportunidad

La feria está dirigida tanto a personas que buscan su primer empleo como a quienes desean encontrar una nueva oportunidad de desarrollo profesional, mediante el contacto con las empresas que mantienen procesos de contratación.

El encuentro se realizará este miércoles en la Alameda Miguel Ramos Arizpe, con una oferta total de 2 mil puestos de trabajo y la participación de 60 empleadores.