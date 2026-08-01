Servicios municipales mantienen operativo en Ramos Arizpe

Mientras gran parte de la población disfruta del periodo vacacional, las cuadrillas de Servicios Primarios mantienen jornadas permanentes de limpieza

Aunque el periodo vacacional de verano mantiene fuera de las aulas a miles de estudiantes, las labores de limpieza y mantenimiento en Ramos Arizpe no se detienen. Las cuadrillas de Servicios Primarios continúan atendiendo diariamente reportes ciudadanos y reforzando los trabajos en colonias, plazas y vialidades para conservar en buenas condiciones los espacios públicos.

Refuerzan limpieza y mantenimiento urbano

Durante los últimos días, el personal municipal realizó labores de limpieza, retiro de maleza, descacharrización, recolección de escombro y mantenimiento urbano en sectores como Hacienda Laureles, Manantiales del Valle, Villa Sol y Escorial II, además de intervenir la Plaza Huanusco y la Plaza Quinta Manantiales.

Entre los trabajos efectuados destacan la rehabilitación y pintura de rampas para personas con discapacidad, bancas, juegos infantiles y mobiliario urbano, así como el retiro de basura, tierra y objetos de gran volumen que habían sido reportados por vecinos.

Cuadrillas operan durante todo el año

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las cuadrillas mantienen operaciones todos los días del año para responder a las solicitudes de la ciudadanía y evitar que la acumulación de residuos, maleza o escombro genere problemas de imagen urbana o riesgos para la salud.

El edil destacó que estas acciones buscan mantener en condiciones óptimas los espacios de convivencia y reforzar la atención de los reportes ciudadanos, particularmente durante la temporada de lluvias y el periodo vacacional, cuando aumenta el uso de plazas y áreas recreativas por parte de las familias.