Serpiente moviliza a Policía Ambiental en centro de Saltillo

Los oficiales aseguraron al ejemplar sin lesionados ni incidentes, siguiendo protocolos para proteger a la población y al animal

La presencia de una serpiente en calles de la zona centro de Saltillo generó la movilización de elementos de la Policía Ambiental durante la mañana de este jueves, luego de que ciudadanos reportaran el avistamiento del reptil mientras se desplazaba por la vía pública.

Tras recibir el llamado de emergencia a través del sistema 911, los oficiales acudieron de inmediato al sitio para localizar y asegurar al ejemplar.

La rápida intervención permitió controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas ni incidentes mayores, además de proteger al animal.

Las autoridades señalaron que el ejemplar fue resguardado conforme a los protocolos correspondientes para evitar riesgos tanto a la población como a la fauna silvestre.

Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a no intentar capturar este tipo de animales y, en caso de encontrarlos, reportarlos de inmediato a los servicios de emergencia para que personal especializado atienda la situación.