Sería gradual reforma de 40 horas para evitar incertidumbre

En Coahuila, se cuenta con un pacto laboral que ha fortalecido la comunicación entre los diferentes sectores, facilitando una transición ordenada

La diputada presidenta del Congreso local, Luz Elena Morales, informó que la reforma laboral que propone la reducción de la jornada laboral a 40 horas está en análisis por parte de empresas, sindicatos y autoridades en el Consejo Tripartita del Trabajo.

Morales explicó que, una vez que la ley sea aprobada con sus reglas definitivas, se implementará de manera gradual durante varios años. Este enfoque busca proporcionar certeza tanto a trabajadores como a empleadores.

La legisladora también destacó que, aunque la reforma tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales, existen aspectos que aún requieren revisión, como las horas extra y otros aspectos legales que siguen en discusión.

Por lo tanto, es crucial esperar el dictamen final para evaluar su verdadero impacto. Morales subrayó que el proceso será progresivo, enfatizando el reto de asegurar beneficios para los trabajadores sin generar incertidumbre.