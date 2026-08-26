Septiembre podría elevar casos de dengue en Coahuila

La recomendación principal es eliminar cacharros y cualquier objeto que pueda almacenar agua además de mantener limpios los espacios exteriores de las viviendas

Septiembre concentra el mayor riesgo de incremento de casos de dengue en Coahuila, debido a que la temporada de lluvias y ciclones genera más acumulaciones de agua donde se reproduce el mosquito Aedes aegypti.

El médico epidemiólogo Darío Maximino Ricardez Sánchez, adscrito a la Unidad de Medicina Familiar No. 91 del IMSS, señaló que patios, azoteas y jardines pueden convertirse en puntos de reproducción si mantienen agua acumulada en llantas, cubetas, botellas o recipientes.

Piden eliminar posibles criaderos del mosquito

La recomendación principal es eliminar cacharros y cualquier objeto que pueda almacenar agua, además de mantener limpios los espacios exteriores de las viviendas.

“El dengue no se transmite de una persona a otra”, explicó Ricardez Sánchez, por lo que la prevención depende principalmente de reducir la presencia del mosquito.

Estos son los síntomas del dengue

Los síntomas pueden aparecer hasta 14 días después de la picadura e incluyen fiebre, dolor intenso de cabeza, molestias musculares y articulares, náuseas, vómito, ronchas y comezón.

En casos graves pueden presentarse hemorragias o moretones, por lo que se recomienda buscar atención médica de inmediato y evitar la automedicación.

El especialista señaló que niñas, niños y adultos mayores requieren especial vigilancia ante cualquier síntoma.

Entre las medidas adicionales se encuentran el uso de repelente, mosquiteros, ropa que cubra brazos y piernas e insecticida cuando sea necesario.

La principal prevención de cara a septiembre será mantener las viviendas libres de criaderos, ante el periodo del año en el que suele aumentar la transmisión de dengue en Coahuila.