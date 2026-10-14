Separan a entrenador de la UAdeC tras denuncia de presunto acoso

El rector Octavio Pimentel confirmó que el Tribunal Universitario activó medidas de protección y comenzó a recabar información de ambas partes

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) separó preventivamente de sus actividades a un entrenador señalado por presunto acoso sexual contra una joven atleta de tiro con arco, mientras el Tribunal Universitario investiga la denuncia y determina si corresponde aplicar alguna sanción.

El rector Octavio Pimentel Martínez confirmó que tuvo conocimiento del caso a través de una publicación realizada por la deportista en redes sociales, por lo que estableció contacto directo con ella para ofrecerle el respaldo institucional y canalizarla a las instancias encargadas de atender este tipo de denuncias.

La joven denunció públicamente presuntas conductas inapropiadas y comentarios de acoso sexual atribuidos a un entrenador identificado como Miguel “N”, situaciones que, de acuerdo con su señalamiento, habrían ocurrido durante aproximadamente tres meses.

Pimentel Martínez explicó que proporcionó a la estudiante los contactos de Denis Mata, responsable del Tribunal Universitario, y de Nadia Salas, titular del área de Derechos Humanos Universitarios, para iniciar el procedimiento correspondiente.

“Ellos abren protocolo, automáticamente dictan medidas de protección y ahorita están en la fase de obtener información de ambas partes para que el tribunal la analice y tome una determinación”, señaló el rector.

Confirmó que el entrenador señalado también forma parte de la universidad, por lo que se determinó su separación preventiva mientras se desarrolla la investigación interna.

El rector precisó que esta medida no constituye una sanción definitiva, ya que corresponderá al Tribunal Universitario analizar los elementos recabados y establecer si existe responsabilidad y qué consecuencias disciplinarias proceden.

Asimismo, indicó que la universidad ofreció atención psicológica y acompañamiento a la estudiante, con el propósito de proteger sus derechos y evitar que sea revictimizada durante el procedimiento.

“No vamos a revictimizar a nadie y se le hará un acompañamiento y seguimiento en todo lo que ella desee emprender”, expresó.

Pimentel Martínez agregó que también se estableció coordinación con el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC) para brindar apoyo a la atleta, aunque aclaró que las actuaciones de ese organismo son independientes del procedimiento universitario.

El rector sostuvo que ya existe contacto del Tribunal Universitario tanto con la denunciante como con la persona señalada, y que su administración respetará la confidencialidad del expediente y la autonomía de la instancia encargada de resolverlo.

Finalmente, aseguró que la UAdeC dará cumplimiento a las sanciones que eventualmente determine el tribunal, sin perjuicio de las acciones legales que la joven decida emprender ante las autoridades competentes.