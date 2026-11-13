Sentencian a más de 8 años de prisión por traficar drogas

Un juez federal impuso la pena corporal y una multa económica al comprobar su responsabilidad en el transporte ilícito de sustancias.

Una sentencia de ocho años, 10 meses y 20 días de prisión recibió Virginio “N”, luego de ser declarado culpable del transporte de 64 kilos 474 gramos de clorhidrato de metanfetamina. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la condena mediante las pruebas presentadas ante un juez de control, además de una multa equivalente a 89 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La detención ocurrió en el municipio de Juárez, Coahuila, donde elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) interceptaron al ahora sentenciado cuando conducía un vehículo. Durante la revisión localizaron diversos paquetes con una sustancia que posteriormente fue identificada como clorhidrato de metanfetamina, mediante los análisis realizados por especialistas en química forense.

Metanfetamina en Coahuila: decomisan más de 64 kilos

De acuerdo con el comunicado DPE/5142/2026, emitido el 11 de noviembre por la representación de la FGR, el peso exacto de la droga asegurada fue de 64 kilos, 474 gramos y nueve miligramos. El resultado del dictamen pericial permitió establecer que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, sustancia considerada un narcótico por la legislación federal.

Después de su detención, Virginio “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Esta instancia integró la investigación y realizó diversas diligencias para reunir los elementos de prueba relacionados con el transporte del narcótico.

Con las pruebas aportadas durante el procedimiento, la representación federal consiguió que un juez de control dictara sentencia condenatoria contra el detenido. La resolución estableció una pena de ocho años, 10 meses y 20 días de prisión, además del pago de una multa de 89 UMA, por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

FGR mantiene canales de denuncia en Coahuila

La Fiscalía General de la República informó sobre el resultado judicial mediante su comunicado oficial, sin precisar la fecha en que ocurrió la detención, el punto exacto del aseguramiento, la procedencia del vehículo o el destino que tendría el cargamento de droga.

La dependencia también reiteró que mantiene habilitados sus canales de denuncia anónima para recibir reportes ciudadanos relacionados con posibles delitos federales:

Monclova: 866 639 0241

866 639 0241 Saltillo: 844 416 2063

844 416 2063 Torreón: 871 749 0534

871 749 0534 Piedras Negras (Región Norte): 878 724 4343

878 724 4343 Ciudad Acuña: 877 772 3745

La institución señaló que las denuncias pueden realizarse durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y puso a disposición el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx para recibir información relacionada con hechos posiblemente constitutivos de delitos federales.