Fue mediante un amparo que consiguieron una resolución judicial favorable, luego de que una jueza ordenara entregar el certificado

Un caso relacionado con la Universidad de Durango, campus Saltillo, abrió el debate sobre la entrega de documentos académicos en instituciones educativas privadas cuando existen adeudos pendientes.

La situación involucra a una adolescente que concluyó sus estudios de secundaria en el Colegio Inglés de Durango, pero cuya familia enfrentaba dificultades económicas que le impedían cubrir en ese momento los pagos pendientes con la institución.

Ante la necesidad de obtener el certificado para que la menor pudiera continuar con su formación académica, sus padres solicitaron llegar a un convenio para liquidar la deuda; sin embargo, al no conseguir la liberación del documento, decidieron recurrir a instancias legales.

Fue mediante un amparo promovido por el abogado Óscar Amezcua que consiguieron una resolución judicial favorable, luego de que una jueza ordenara entregar el certificado y permitir que la familia estableciera un acuerdo para cubrir el adeudo.

Este caso pone sobre la mesa la situación que podrían enfrentar otras familias en colegios, secundarias, preparatorias y universidades privadas, donde los problemas económicos llegan a convertirse en una barrera para la continuidad educativa.

También genera cuestionamientos sobre las prácticas de algunas instituciones y la importancia de que los conflictos relacionados con pagos no terminen afectando el derecho de niñas, niños y jóvenes a continuar con sus estudios.