En el Congreso de Coahuila se planteó impulsar detección oportuna y atención integral, además de destacar apoyos de fundaciones a pacientes.

La diputada María del Mar Treviño Garza llamó a fortalecer la prevención, detección oportuna y atención integral de la salud masculina, al presentar un pronunciamiento ante el Congreso de Coahuila, donde también reconoció el trabajo de organizaciones civiles que apoyan a hombres que enfrentan enfermedades oncológicas y a sus familias.

Durante su intervención, destacó la labor de Fundación Merced Coahuila y la Fundación del Empresariado Coahuilense, organismos que han contribuido a que pacientes continúen sus tratamientos mediante apoyos para medicamentos, traslados, alimentación y otras necesidades económicas que enfrentan durante el proceso de la enfermedad.

Impacto del cáncer de próstata y diagnóstico tardío

Treviño Garza señaló que el cáncer de próstata representa uno de los principales problemas de salud masculina en México, con más de 25 mil nuevos casos y alrededor de 7 mil 500 fallecimientos cada año. Advirtió que siete de cada diez pacientes reciben atención médica cuando el padecimiento ya se encuentra en etapas avanzadas, lo que disminuye sus posibilidades de recuperación.

Barreras culturales y llamado a derribar tabúes

La legisladora atribuyó parte de esta situación a prejuicios culturales que llevan a muchos hombres a evitar las consultas médicas por temor, vergüenza o la idea de que atender su salud es una señal de debilidad. Sostuvo que la prevención debe dejar de ser un tabú y que ningún hombre debería perder la vida por miedo a acudir al médico, desconocimiento o falta de recursos para continuar su tratamiento.